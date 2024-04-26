Алексей Логвиненко: «Ровно 38 лет назад произошла авария на Чернобыльской АЭС»

Ровно 38 лет назад произошла авария на Чернобыльской АЭС. Это событие — самая масштабная катастрофа прошлого века. Об этом в своем телеграм-канале написал глава администрации города Алексей Логвиненко.
— Мы отдаем дань памяти погибшим в этой страшной аварии и дань уважения ликвидаторам, которые предотвратили распространение губительных радиоактивных выбросов. Каждый из них — пример истинного мужества и отваги. Спасибо вам за ваш подвиг! — говорится в сообщении.
В Ростове проживает 1780 ликвидаторов.