«Удар в спину от президента»: Влах — о закрытии колледжа в Липканах

«Я обращаюсь к президенту Санду. Вы понимаете, что своей политикой вы выгоняете людей из страны? Ваше имя ассоциируется у народа с закрытием школ и университетов. Вы действуете как разрушитель, которого не интересует будущее страны. Я настаиваю, чтобы вы сохранили колледж в Липканах. И не надо говорить, что у государства нет денег. Это ложь. У вас нет желания, а не денег. Право на качественное образование имеют все дети, где бы они ни жили».