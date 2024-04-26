«Удар в спину от президента»: Влах — о закрытии колледжа в Липканах

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. Закрытие Министерством образования Молдовы колледжа в Липканах экс-башкан Гагаузии Ирина Влах назвала «ударом в спину от президента».
Политик встретилась с руководством и педагогами колледжа, которые рассказали, что за день до этого учебное заведение посетило руководство Минобразования. Чиновники поставили жителей Липкан перед фактом: колледж, ставший кузницей кадров для севера страны, закрывают. Для педагогов и студентов это «удар в спину от президента», сказала Ирина Влах.
«Я обращаюсь к президенту Санду. Вы понимаете, что своей политикой вы выгоняете людей из страны? Ваше имя ассоциируется у народа с закрытием школ и университетов. Вы действуете как разрушитель, которого не интересует будущее страны. Я настаиваю, чтобы вы сохранили колледж в Липканах. И не надо говорить, что у государства нет денег. Это ложь. У вас нет желания, а не денег. Право на качественное образование имеют все дети, где бы они ни жили».
Неделю назад в Липканах прошла акция протеста учителей и учащихся колледжа «Георге Асаки». Собравшиеся выступили против планов Министерства образования Молдовы объединить это учебное заведение с колледжем «Ион Крянгэ» в Бельцах.
«Все мы недовольны. Понимаем, что слияние — это не закрытие, но мы понимаем, что будущие абитуриенты пойдут уже в другие учебные заведения, а не сюда. Пытаемся защитить наше здание и юридическую идентичность заведения, которое проработало 60 лет», — заявила представитель колледжа.
На митинге рассказали, что в колледже учится 242 человека и работает 26 преподавателей. Педагоги сетуют, что учащиеся будут вынуждены уезжать из Липкан за образованием и работой. В конце протеста зачитали и подписали петицию к правительству Молдовы.
Колледж «Георге Асаки» в городе Липканы Бричанского района в 2023 году отметил свой 60-летний юбилей. За эти годы он подготовил более 9000 выпускников, большинство из которых выбрали педагогический профиль.