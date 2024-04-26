Выплаты к 9 Мая получили уже 70% ветеранов в Беларуси

Напомним, инвалидам и участникам ВОВ, лицам, принимавшим участие в боевых действиях до 3 сентября 1945 года, будет выплачено по 4 тысячи рублей. Аналогичная сумма положена и для тех, кто участвовал в составе спецформирований в разминировании после освобождения от оккупации в 1943—1945 годах.