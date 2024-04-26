Выплаты к 9 Мая получили уже 70% ветеранов в Беларуси

МИНСК, 26 апр — Sputnik. Материальную помощь ко Дню Победы в Беларуси выплатили уже 70% получателей, сообщили в пятницу в Министерстве труда и социальной защиты республики.
Выплаты начали производиться с четверга, 25 апреля, завершить их планируется 4 мая.
«В первый день выплаты, 25 апреля, материальную помощь к 9 Мая получили 70% ветеранов Великой Отечественной войны, бывших узников фашизма, членов семей погибших в годы войны военнослужащих».
Там также отметили, что всего деньги перечислены почти шести тысячам человек на общую сумму свыше 7,5 миллиона рублей.
Размеры выплат
Напомним, инвалидам и участникам ВОВ, лицам, принимавшим участие в боевых действиях до 3 сентября 1945 года, будет выплачено по 4 тысячи рублей. Аналогичная сумма положена и для тех, кто участвовал в составе спецформирований в разминировании после освобождения от оккупации в 1943—1945 годах.
По 2 тысячи рублей будет выплачено лицам, имеющим ордена или медали СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ.
Такой же размер выплаты определен для тех, кто был занят на объектах ПВО, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог.
Для лиц, работавших на предприятиях, в учреждениях и организациях Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го и награжденных медалью «За оборону Ленинграда», а также для тех, кто награжден знаком «Жителю блокадного Ленинграда», материальная помощь ко Дню Победы тоже составит 2 тысячи рублей.
По 1 тысяче рублей будет выплачено к 9 Мая бывшим узникам фашизма, вдовам и детям — инвалидам с детства погибших, пропавших без вести в годы ВОВ военнослужащих, партизан и подпольщиков.