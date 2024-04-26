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Челябинский министр предупредил жителей о последствиях самостоятельного ремонта дорог

Министр дорожного хозяйства Челябинской области Алексей Нечаев предупредил жителей микрорайона Парковый о непредсказуемых последствиях после самостоятельного ремонта дорог. История о том, что люди собрали деньги на реконструкцию участка по улице Хариса Юсупова, обсуждалась сегодня на пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада Пресс».

Источник: Мэрия Иркутска

После сбора средств жители самостоятельно отсыпали парковку на месте водоотводной канавы. После этого вода начала подтапливать соседние территории.

«Это неправильно. Участок включен в 2025 году в план ремонта. Нельзя так поступать. Я понимаю, что это от безысходности, наверное, но нельзя по щелчку пальца отремонтировать дорогу. Это длительный процесс», — отметил Нечаев.

Ранее мэр Челябинска Наталья Котова просила дорожников поторопиться с ремонтом. Глава администрации просила обратить внимание на заявки от жителей.