Челябинский министр предупредил жителей о последствиях самостоятельного ремонта дорог

После сбора средств жители самостоятельно отсыпали парковку на месте водоотводной канавы. После этого вода начала подтапливать соседние территории.
«Это неправильно. Участок включен в 2025 году в план ремонта. Нельзя так поступать. Я понимаю, что это от безысходности, наверное, но нельзя по щелчку пальца отремонтировать дорогу. Это длительный процесс», — отметил Нечаев.
Ранее мэр Челябинска Наталья Котова просила дорожников поторопиться с ремонтом. Глава администрации просила обратить внимание на заявки от жителей.