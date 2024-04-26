Мэр Перми Эдуард Соснин рассказал о ходе строительства школы на Ветлужской

Глава Перми Эдуард Соснин рассказал о строительстве школы на Ветлужской, где завершились работы по забивке свай.
О ходе возведения объекта мэр сообщил в своём телеграм-канале. В школе смогут учить более 1000 ребят. Проект предусматривает наличие двух спортивных залов и актового зала с эстрадой, а на территории образовательного учреждения разместится спортивная зона. Строительством объекта занимается с ООО «Кинетика».
На данный момент на стройплощадке завершились работы по выносу сетей водоснабжения, разработке котлована, забивке свай, устройству подпорной стены, устройству фундамента. Сейчас подрядчик занимается монтажом каркаса здания, а также параллельно приступил к работам по кирпичной кладке наружных и внутренних стен.
Строительство школ в краевой столице идёт благодаря нацпроекту «Образование», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным и при поддержке региональных властей.
«Так, с начала года в Перми открыли свои двери уже 4 обновленные школы — новый корпус гимназии № 33 и школы “Точка”, корпус школы № 22 и школа “Флагман”. Сейчас также ведется реконструкция здания на улице Уральской, 110 под размещение школы № 146. Продолжаются работы по реконструкции кадетского корпуса им. Суворова. Также до конца года планируем провести капремонт зданий пяти образовательных учреждений в городе», — рассказал в Эдуард Соснин.