Мэр Перми Эдуард Соснин рассказал о ходе строительства школы на Ветлужской

«Так, с начала года в Перми открыли свои двери уже 4 обновленные школы — новый корпус гимназии № 33 и школы “Точка”, корпус школы № 22 и школа “Флагман”. Сейчас также ведется реконструкция здания на улице Уральской, 110 под размещение школы № 146. Продолжаются работы по реконструкции кадетского корпуса им. Суворова. Также до конца года планируем провести капремонт зданий пяти образовательных учреждений в городе», — рассказал в Эдуард Соснин.