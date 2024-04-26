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Хабиров рассказал о новых кадровых перестановках

В Башкирии экс-министр Рустем Афзалов возглавил «Региональный фонд».

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 26 апреля, глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного правительственного совещания в Центре управления республикой озвучил ряд кадровых назначений.

Указом главы республики 19 апреля исполнение обязанностей министра финансов региона было возложено на первого заместителя руководителя Минфина Светлану Малинскую. Ранее она работала заместителем министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии.

Указом Хабирова того же дня Лира Игтисамова по собственному желанию была освобождена от должности заместителя премьер-министра, министра финансов республики.

Решением совета городского округа ЗАТО Межгорье временно исполняющим обязанности мэра был назначен первого заместителя главы администрации Сергея Мочалова.

Также был освобожден от должности министра предпринимательства и туризма республики Рустем Афзалов.

«Он уже избран генеральным директором акционерного общества “Региональный фонд”. Его знания пригодятся там. “Региональный фонд” нуждается в хорошей энергии и в выполнении тех задач, которые прописаны в его уставе. Поэтому это было основанием для такой передвижки».

заявил Хабиров

Заместитель Афзалова Ильнур Тактаев сменил его на посту министра.