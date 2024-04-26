Хабиров рассказал о новых кадровых перестановках

Сегодня, 26 апреля, глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного правительственного совещания в Центре управления республикой озвучил ряд кадровых назначений.
Указом Хабирова того же дня Лира Игтисамова по собственному желанию была освобождена от должности заместителя премьер-министра, министра финансов республики.
Решением совета городского округа ЗАТО Межгорье временно исполняющим обязанности мэра был назначен первого заместителя главы администрации Сергея Мочалова.
Также был освобожден от должности министра предпринимательства и туризма республики Рустем Афзалов.
«Он уже избран генеральным директором акционерного общества “Региональный фонд”. Его знания пригодятся там. “Региональный фонд” нуждается в хорошей энергии и в выполнении тех задач, которые прописаны в его уставе. Поэтому это было основанием для такой передвижки».
Заместитель Афзалова Ильнур Тактаев сменил его на посту министра.