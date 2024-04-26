Хабиров рассказал о новых кадровых перестановках

«Он уже избран генеральным директором акционерного общества “Региональный фонд”. Его знания пригодятся там. “Региональный фонд” нуждается в хорошей энергии и в выполнении тех задач, которые прописаны в его уставе. Поэтому это было основанием для такой передвижки».