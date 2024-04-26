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В Башкирии контрактникам дополнительно выплатят по 205 тысяч рублей

В Башкирии приняли решение о единовременной выплате военнослужащим в размере 205 тысяч рублей. Об этом во время оперативного совещания в правительстве рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Мера поддержки распространяется на граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы с ВС РФ с 1 мая по 1 сентября текущего года.

Речь идет о контрактниках, которые призваны на военную службу по призыву или по мобилизации. При заключении контракта жители Башкирии получат единовременно 400 тысяч рублей — 205 тысяч рублей от Башкирии и 195 тысяч рублей — по линии минобороны РФ.

Радий Хабиров также подчеркнул, что ряд муниципалитетов обозначили свои выплаты. В частности, Уфа также делает муниципальные выплаты военнослужащим.