В Башкирии контрактникам дополнительно выплатят по 205 тысяч рублей

Мера поддержки распространяется на граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы с ВС РФ с 1 мая по 1 сентября текущего года.
Речь идет о контрактниках, которые призваны на военную службу по призыву или по мобилизации. При заключении контракта жители Башкирии получат единовременно 400 тысяч рублей — 205 тысяч рублей от Башкирии и 195 тысяч рублей — по линии минобороны РФ.
Радий Хабиров также подчеркнул, что ряд муниципалитетов обозначили свои выплаты. В частности, Уфа также делает муниципальные выплаты военнослужащим.