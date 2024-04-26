В Башкирии контрактникам дополнительно выплатят по 205 тысяч рублей

Речь идет о контрактниках, которые призваны на военную службу по призыву или по мобилизации. При заключении контракта жители Башкирии получат единовременно 400 тысяч рублей — 205 тысяч рублей от Башкирии и 195 тысяч рублей — по линии минобороны РФ.