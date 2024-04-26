Вениамин Кондратьев рассказал о развитии казачества в Краснодарском крае

Закон «О реабилитации репрессированных народов, в том числе и казачества» был принят 33 года назад. В День реабилитации казачества митрополит Кубанский и Екатеринодарский Василий отслужит панихиду по казакам, погибшим в ходе репрессий, а также отдавшим свою жизнь в ходе СВО. В казачьих учебных организациях состоятся уроки мужества, в спортивных, поисковых клубах ККВ проведут тематические мероприятия.