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Вениамин Кондратьев рассказал о развитии казачества в Краснодарском крае

В День реабилитации казачества 26 апреля губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал про его развитие на территории края.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам главы региона, в этот день празднуют возрождение, примирение с прошлым и торжество исторической справедливости. Губернатор добавил, что Краснодарский край всегда был и остаётся землёй казаков, преданных своей стране.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что на данный момент в Кубанском казачьем войске служат свыше 57 000 казаков. Сейчас 7,6 тысячи кубанских казаков с учётом ротации защищают Россию в зоне СВО. По мнению главы региона, наша задача — не забывать историю и сохранять верность традициям. В связи с этим на Кубани создана система непрерывного казачьего образования — 7 кадетских корпусов, 89 общеобразовательных учреждений и 65 дошкольных организаций.

Закон «О реабилитации репрессированных народов, в том числе и казачества» был принят 33 года назад. В День реабилитации казачества митрополит Кубанский и Екатеринодарский Василий отслужит панихиду по казакам, погибшим в ходе репрессий, а также отдавшим свою жизнь в ходе СВО. В казачьих учебных организациях состоятся уроки мужества, в спортивных, поисковых клубах ККВ проведут тематические мероприятия.

В середине апреля «МК на Кубани» писал, что краснодарские казаки провели Корниловские поминовения.