Радий Хабиров отчитал глав муниципалитетов за плохую уборку улиц

Ранее Радий Хабиров поручил контрольному управлению проверить ход приведения в порядок муниципалитетов. Всего было проверено 8 городских округов, 12 городских поселений и 1 поселок городского типа. Так, в городах Бирск, Благовещенск, Давлеканово, Салават, Нефтекамск, Агидель, Янаул и Чишмы уборка организована удовлетворительно, существенных замечаний не выявлено. Радий Хабиров поблагодарил глав за хорошую работу.
Между тем, в городах Туймазы, Белебей, Ишимбай, Баймак, Кумертау, Мелеуз, Белорецк, Учалы, а также в ряде районов Уфы на момент мониторинга
«Сколько я могу говорить? В принципе одни и те же муниципалитеты так активно не хотят этим заниматься».
С 24 по 25 апреля сотрудники контрольного управления повторно осуществили мониторинг качества уборки в городах Туймазы, Кумертау, Ишимбае, Мелеузе, Белебее и во всех районах Уфы. Количество замечаний существенно снизилось, при этом в городах Туймазы и Кумертау вновь выявлены замечания по качеству уборки. Состояние остается неудовлетворительным.
Радий Хабиров обратился к главам с просьбой завершить работу и направил контрольное управление на очередную проверку проделанной работы в понедельник.
«У вас был почти месяц навести порядок. Главы муниципалитетов, это ваша главная задача. Вам не надо быть публичными политиками, занимайтесь делом. Я пока не наведу порядок — мы не остановимся».