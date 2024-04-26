Губернатор Куйвашев открыл XIV Уральский медиафорум в Екатеринбурге

26 апреля губернатор Евгений Куйвашев принял участие в открытии XIV Уральского медиафорума, который стартовал на территории кампуса крупнейшего в УрФО университета в Новокольцовском районе Екатеринбурга. На мероприятие, посвященное развитию сферы медиа в Свердловской области, съехались более 350 ведущих журналистов и медиаменеджеров.