Алиханов: на субсидированные билеты для калининградцев осталось 170−180 млн рублей

«Нам обещают коллеги из Минтранса РФ, что они с первых чисел мая должны продажи [субсидированных авиабилетов] начать. Понятно, что у нас часть года прошла, до совещания у президента РФ, когда билеты продавались по другой системе, когда жители других регионов, входящие в категории студенты, пенсионеры, инвалиды, они могли покупать билеты в Калининград и обратно по субсидированным ценам. Но объем средств определенный сохранен — около 170 или 180 млн рублей, который будет сейчас, собственно, доступен исключительно жителям нашего региона и студентам, которые в регионе учатся».