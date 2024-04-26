Спецавтобус на «Линию Сталина» будет курсировать 9 и 10 мая

МИНСК, 26 апр — Sputnik. Специальный автобусный маршрут Минск — Линия Сталина запустят 9 и 10 мая, сообщили на сайте госпредприятия «Столичный транспорт и связь».
В эти дни в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы. В связи с этим 9 и 10 мая будет организована работа пригородного экспрессного автобусного маршрута № 948Э «Минск — Линия Сталина».
Курсировать автобус будет достаточно часто: 9 мая — каждые 15 минут, а 10-го — каждые полчаса.
Так, 9 мая из Минска он будет отправляться от остановочного пункта «ДС Кунцевщина» в 08:55, 09:10, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:05, 13:20, 13:35, 13:50, 14:05, 14:20, 14:35, 14:50, 15:10, 15:30, 15:50, 16:20, 16:50, 17:20, 17:50.
В обратном направлении автобус будет отъезжать от остановки «Линия Сталина» в 09:50, 10:00, 10:25, 10:40, 10:55, 11:10, 11:25, 11:40, 11:50, 12:05, 12:20, 12:35, 12:50, 13:05, 13:20, 13:35, 13:55, 14:10, 14:25, 14:40, 14:55, 15:10, 15:25, 15:45, 16:05, 16:25, 16:45, 17:10, 17:45, 18:15, 18:45.
10 мая из Минска автобус будет выезжать в 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40, 17:20, 17:50.
В обратном направлении автобус будет отправляться в 09:55, 10:25, 10:55, 11:25, 11:55, 12:25, 12:55, 13:25, 14:05, 14:35, 15:05, 15:35, 16:05, 16:35, 17:05, 17:35, 18:15, 18:45.
Стоимость проезда
Стоимостью проезда составит от 1 до 4 рублей в одну сторону и будет зависеть от того, сколько остановок проедет пассажир. Детям до семи лет проезд бесплатный.
Автобусы будут также проезжать остановки «Станция метро Каменная Горка» и «Ждановичи-Школа № 1».
Программа мероприятия
В эти дни в историко-культурном комплексе пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Начнутся мероприятия 9 мая в 12:00 с показательных выступлений специалистов-кинологов. Затем состоится выступление заслуженного коллектива Беларуси образцово-показательного оркестра внутренних войск МВД, а в 14:00 — реконструкция боя Великой Отечественной войны «Берлинская операция», которая является одной из заключительных операций по разгрому противника.
Кроме того, организаторы подготовили для посетителей интересную развлекательную программу с множеством активностей. Будет открыто сразу несколько интерактивных зон.
Согласно предварительной программе, праздничные мероприятия завершатся в 19:00.
10 мая праздничная программа будет несколько иной, но в 14:00, как и накануне, будет показана реконструкция этого же боя.