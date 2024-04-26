Шойгу заявил, что НАТО вплотную приблизилась к границам России

«Войска альянса вплотную приблизились к российским границам и создали дополнительные угрозы военной безопасности. Хочу подчеркнуть, что не мы, а они к нам пришли. Это в очередной раз показывает, что верить западникам нельзя. Теперь нас упрекают, что если Россию не остановить на Украине, то якобы мы нападем на страны альянса», — сказал Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц ШОС в Астане.