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Шойгу заявил, что НАТО вплотную приблизилась к границам России

АСТАНА, 26 апреля. /ТАСС/. Войска Североатлантического альянса вплотную приблизились к российским границам, что создает дополнительные угрозы военной безопасности. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Источник: РИА "Новости"

«Войска альянса вплотную приблизились к российским границам и создали дополнительные угрозы военной безопасности. Хочу подчеркнуть, что не мы, а они к нам пришли. Это в очередной раз показывает, что верить западникам нельзя. Теперь нас упрекают, что если Россию не остановить на Украине, то якобы мы нападем на страны альянса», — сказал Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц ШОС в Астане.

Он отметил, что РФ «придерживается политики невмешательства в дела других государств». «Вместе с тем после распада Советского Союза продолжается расширение Североатлантического альянса на восток, хотя в 90-х годах нам обещали, что этого не будет. В то же время прошло шесть волн расширения НАТО», — подчеркнул Шойгу.

Шойгу Сергей
НАТО