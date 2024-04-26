В аэропорту Кишинева задержали пассажиров, возвращавшихся из Москвы

«Около 150 человек летели из Москвы через Ереван в Кишинев. Они участвовали в конференциях, во встречах с активом, с Иланом Шором, посещали выставку “Россия”. Эти встречи проходят под эгидой блока “Победы” (о создании блока было объявлено во время съезда молдавских политиков и общественников в Москве — ред.). Этих людей в принципе, как и предыдущую группу, держали долго, более четырех часов. Все происходило с 3.00 до 7.00 (совпадает с мск) как минимум».