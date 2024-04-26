В аэропорту Кишинева задержали пассажиров, возвращавшихся из Москвы

КИШИНЕВ, 26 апр — РИА Новости. В аэропорту Кишинева снова несколько часов удерживали пассажиров, возвращавшихся из Москвы через Ереван в ночь на пятницу, они ранее участвовали в съезде молдавских политиков в российской столице и во встречах с молдавским оппозиционером Иланом Шором, сообщила РИА Новости депутат парламента Молдавии Марина Таубер.
В понедельник в аэропорту Кишинева задерживали пассажиров, участвовавших в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, часть из них выпустили только через три часа после прибытия в Кишинев.
«Около 150 человек летели из Москвы через Ереван в Кишинев. Они участвовали в конференциях, во встречах с активом, с Иланом Шором, посещали выставку “Россия”. Эти встречи проходят под эгидой блока “Победы” (о создании блока было объявлено во время съезда молдавских политиков и общественников в Москве — ред.). Этих людей в принципе, как и предыдущую группу, держали долго, более четырех часов. Все происходило с 3.00 до 7.00 (совпадает с мск) как минимум».
По ее словам, у ряда прибывших изъяли личные вещи и телефоны. «Опять было бессовестное поведение со стороны молдавских органов, потом ждали с 6.00, пока некоторые из боссов проснутся, чтобы скоординировать действия, так как у людей ничего не нашли. Это противоречит и нарушает закон. Так что издевательства продолжаются. Мы сейчас общаемся с нашими коллегами с территорий (из регионов — ред.) и выясняем дополнительную информацию», — подчеркнула Таубер.
В минувшее воскресенье в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявлено о создании блока «Победа-Виктория». В частности, структура объединила партии «Шор», «Шанс», «Возрождение», «Виктория», «Сила альтернативы и соглашения Молдовы». Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока.