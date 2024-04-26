Шойгу: в ШОС ждут, что Беларусь скоро вступит в организацию

МИНСК, 26 апр — Sputnik. Шанхайская организация сотрудничества ожидает, что вступление Беларуси в ШОС произойдет уже очень скоро, заявил в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу.
В Астане 26 апреля проходит Совещание министров обороны стран-участниц ШОС, в котором принимает участие министр обороны Беларуси Виктор Хренин.
«Отрадно, что состав участников нашего совещания продолжает расширяться. Приветствуем получение Исламской Республикой Иран членства в Шанхайской организации сотрудничества и ожидаем, что в ближайшее время новым членом станет Беларусь».
Он также убежден, что это станет важным моментом в укреплении безопасности на пространстве организации и придаст новый дополнительный импульс взаимодействию оборонных ведомств государств — членов ШОС.
Как ранее сообщалось, во время совещания министры обсудят вопросы военного сотрудничества, обменяются мнениями относительно угроз и вызовов региональной и международной безопасности, а также мер по их нейтрализации.
ШОС
ШОС была основана в 2001 году. Сейчас в нее входят Иран, Индия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями являются Беларусь, Афганистан и Монголия.
В июле минувшего года на саммите ШОС в Индии Беларусь подписала меморандум об обязательствах для получения статуса члена организации. Ожидается, что республику примут в ШОС в июле текущего года на саммите в Астане.