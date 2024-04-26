Санду: до конца года 80 семей ликвидаторов получат бесплатные квартиры от государства

«Мы обязаны чтить жертву и память героев и оказывать поддержку их семьям. За последние три года правительство увеличило пособия участникам ликвидации последствий чернобыльской катастрофы и проиндексировало оказываемую им ежегодную материальную помощь. До конца этого года 80 семей участников получат в бесплатное владение квартиры от государства. Таким образом, мы следуем нашему обязательству построить общество, в котором люди живут в безопасности и благополучии».