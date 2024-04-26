Санду: до конца года 80 семей ликвидаторов получат бесплатные квартиры от государства

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. До конца текущего года 80 семей участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС получат в бесплатное владение квартиры от государства, об этом заявила президент Республики Молдова Майя Санду.
Пресс-служба главы государства опубликовала обращение президента к жителям Молдовы, которые 38 лет назад принимали участие в ликвидации последствий одной из крупнейших техногенных катастроф XX века — аварии на Чернобыльской АЭС.
Санду отметила, что более 3500 сограждан рисковали тогда своим здоровьем и жизнью, чтобы остановить распространение радиации, и сегодня половины из них уже нет в живых.
«Мы обязаны чтить жертву и память героев и оказывать поддержку их семьям. За последние три года правительство увеличило пособия участникам ликвидации последствий чернобыльской катастрофы и проиндексировало оказываемую им ежегодную материальную помощь. До конца этого года 80 семей участников получат в бесплатное владение квартиры от государства. Таким образом, мы следуем нашему обязательству построить общество, в котором люди живут в безопасности и благополучии».
Ранее парламент Молдовы утвердил законопроект, разработанный специалистами Министерства труда и социальной защиты. Он регулирует способ передачи 80 квартир в доме, построенном специально для обеспечения жильем участников ликвидации последствий аварии в Чернобыле. На его строительство суммарно было выделено из государственного бюджета 67 миллионов леев.
По состоянию на начало 2023 года в Молдове проживало 1733 участника ликвидации последствий чернобыльской аварии, из которых 1604 имели разную степень инвалидности.