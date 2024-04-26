На XXIX сессии Казгордумы Ильсур Метшин вручил республиканские и городские награды

За многолетний плодотворный труд на благо Казани и заслуги в профессиональной деятельности знаками отличия «За безупречную службу Казани» «были награждены: заместитель генерального директора физкультурно-спортивного объединения “Авиатор” Сергей Куприянов, а также занимавший до декабря 2023 года должность директора детской музыкальной школы № 1 им. П. И. Чайковского Яков Туркенич.