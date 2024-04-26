На XXIX сессии Казгордумы Ильсур Метшин вручил республиканские и городские награды

В исполкоме открылась XXIX сессия Казанской городской Думы четвертого созыва. Традиционно перед началом заседания мэр Ильсур Метшин вручил республиканские и городские награды жителям, внесшим значительный вклад в развитие столицы Татарстана.
Медалью «За доблестный труд РТ» награждена помощник врача-эпидемиолога отдела заключительной дезинфекции и санитарной обработки МБУ «Дезинфекционная станция города Казани» Раиса Галяутдинова. Глава города также вручил медаль «За доблестный труд РТ» буфетчице производства Департамента продовольствия и социального питания Казани при РКБ Вере Кудряшовой.
Почетное звание «Заслуженный работник транспорта РТ» присвоено директору МКУ «Автоматизированная система управления дорожным движением» Ринату Калимуллину. Почетное звание «Заслуженный строитель РТ» присуждено директору МУП «Дирекция муниципальных жилищных программ» Раису Каримову.
За многолетний плодотворный труд на благо Казани и заслуги в профессиональной деятельности знаками отличия «За безупречную службу Казани» «были награждены: заместитель генерального директора физкультурно-спортивного объединения “Авиатор” Сергей Куприянов, а также занимавший до декабря 2023 года должность директора детской музыкальной школы № 1 им. П. И. Чайковского Яков Туркенич.
Почетной грамотой за плодотворный труд и вклад в развитие сферы общественного питания города награждена заместитель генерального директора по организации кейтеринга и питания в столовых Департамента продовольствия и социального питания Казани Аида Ахмадуллина.
За многолетний плодотворный труд и значительный вклад в дело охраны здоровья населения почетной грамотой награжден главный врач ГКБ № 16 Владимир Беляков.
Почетная грамота за многолетний плодотворный труд и заслуги в сфере гостеприимства Казани вручена директору ООО «Дом печати на Баумана» Виталию Большакову.
Почетную грамоту Казани получили начальник бетоносмесительного участка завода железобетонных изделий АО «Казметрострой» Расуль Гильманов и водитель ООО «Рэди» Наиль Латыпов.
Благодарностью Мэра Казани за плодотворный труд и заслуги в профессиональной деятельности поощрены: инженер-инспектор центра экологического надзора МУП «Водоканал» Мария Иванова и заведующая хозяйством ООО «Уют Сервис» Римма Самохина.
Диляра Гафурова.