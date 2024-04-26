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Мединский: Россия и Украина на переговорах в 2022 году искренне хотели договориться

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Россия искренне хотела договориться с Украиной на переговорах в 2022 году, делегация Киева также выражала такое желание. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах.

Источник: РИА "Новости"

«Мы искренне хотели договориться. Причем я говорю не только за российскую часть делегации, но и за украинскую. Там были разные люди, но в основе своей это были люди, которые хотели договориться и найти какой-то компромисс», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Первые после начала специальной военной операции переговоры РФ и Украины прошли в начале марта 2022 года в Белоруссии, однако ощутимых результатов не принесли. 29 марта 2022 года состоялся очередной раунд в Стамбуле, когда Москва впервые получила от Киева зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. В него входили в том числе обязательства по нейтральному, внеблоковому статусу Украины и ее отказу от размещения на своей территории иностранных вооружений, включая ядерное. Однако переговорный процесс был прерван Украиной в одностороннем порядке.

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