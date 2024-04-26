Немецкий эксперт предложил тайно поставить ракеты Taurus Украине

В среду канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что решение властей Германии не отправлять ракеты Taurus Украине не изменилось. Он неоднократно отвергал возможность отправки Taurus Киеву. По его словам, для эффективного применения таких ракет требуется участие германских военнослужащих, а это именно та черта, которую он не хочет переступать. Ранее газета The New York Times со ссылкой на чиновника администрации США высокого ранга сообщила, что Вашингтон передал Украине в марте более 100 тактических баллистических ракет ATACMS увеличенной дальности, а также их вариант с кассетными боеприпасами. По его данным, Байден одобрил поставку этих ракет еще в середине февраля, но тогда эта информация публично не раскрывалась. Соединенные Штаты передали ракеты Киеву в марте в рамках пакета военной помощи на $300 млн.