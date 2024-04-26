Игры будущего в Казахстане перенесут на 2026 год

В Министерстве туризма и спорта рассказали, что из-за масштабных паводков в Казахстане «Игры будущего» перенесут на 2026 год, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Президент Касым-Жомарт Токаев поручил отказаться от проведения имиджевых и других крупных мероприятий для экономии финансовых средств для ликвидации последствий разрушений и оказания помощи пострадавшим гражданам. Таким образом, будут оптимизированы расходы на проведение 5-х Всемирных игр кочевников и принято решение перенести подготовительную работу по организации и проведению Международного мультиспортивного турнира “Игры будущего” в Республике Казахстан с 2025 на 2026 год», — пояснили в министерстве.
В феврале текущего года глава государства во время посещения «Игр будущего» в Казани объявил, что следующий мультиспортивный турнир пройдет в Казахстане. Игры прошли по 21 инновационной фиджитал-дисциплине, в которых сочетались цифровой и классический спорт, где от нашей страны участвовало 48 казахстанцев в 13 дисциплинах.
Напомним, 25 апреля 2024 года на ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана «Единство. Созидание. Прогресс» президент сказал, что в Казахстане будет введен режим жесткой экономии госсредств.
«Государство возместит ущерб всем пострадавшим, никто не останется без поддержки. Мы сократим бюджетные расходы в пользу неотложных задач ликвидации последствий паводков», — отметил Касым-Жомарт Токаев.