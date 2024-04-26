Игры будущего в Казахстане перенесут на 2026 год

«Президент Касым-Жомарт Токаев поручил отказаться от проведения имиджевых и других крупных мероприятий для экономии финансовых средств для ликвидации последствий разрушений и оказания помощи пострадавшим гражданам. Таким образом, будут оптимизированы расходы на проведение 5-х Всемирных игр кочевников и принято решение перенести подготовительную работу по организации и проведению Международного мультиспортивного турнира “Игры будущего” в Республике Казахстан с 2025 на 2026 год», — пояснили в министерстве.