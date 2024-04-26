Метшин проверил ход работ на Баумана и в отеле «Ногай» — объекты готовят к Играм БРИКС

«Содержание пешеходной улицы — особая статья, которая не предусмотрена в программах дорожного ремонта. Поэтому мы ремонтировали ее, выкраивая средства понемногу. Участок от Профсоюзной до Чернышевского привели в порядок к Универсиаде, а отрезок от Чернышевского до Астрономической не трогали уже 20 лет. К тому же в этом месте большие проблемы с ливневой канализацией. Из-за этого размывался грунт, было много провалов. Сейчас эту проблему, наконец, решим».