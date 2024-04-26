Мэр Омска Шелест привез грузовик старых покрышек на предприятие по переработке шин

Отметим, что проблема выброшенных покрышек в Омске обостряется каждые осень и весну — омичи часто попросту оставляют их возле мусорных площадок, в обочинах или же кустах. Их охотно используют дачники, однако, как уже сообщал «СуперОмск», с 2023 года запрещено использовать шины для клумб и газонов по экологическим соображениям.