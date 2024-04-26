Мэр Омска Шелест привез грузовик старых покрышек на предприятие по переработке шин

В качестве презента градоначальник прибыл с КамАЗом, полным старых шин, предназначенных к переработке.
На предприятие на Красноярском тракте, 115, со всего Омска поступают покрышки разного размера: от садовых тачек, автомобилей, велосипедов и тракторов.
Установка измельчает на мелкие фракции легковую резину, а грузовой сперва занимаются рабочие. С помощью станков разбирают шину на части и после этого отправляют в барабан для резки. Полученную фракцию на заводе называют «чипсой», ее отправляют в Нижнекамск, где та на местном предприятии становится пиролизным конденсатом.
«Конденсат, в свою очередь, служит основой для изобутана, который, пройдя ряд преобразований, становится изопреновым каучуком — сырьем для изготовления новых шин. Вот такой круговорот колес в природе. Дело полезное и для экологии, и для потребительского рынка», — заявил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Мощь омского завода позволяет переработать за сутки порядка 20−25 тонн покрышек, однако руководитель производства Михаил Мухаданов объявил о готовности принять все шины от омичей.
Отметим, что проблема выброшенных покрышек в Омске обостряется каждые осень и весну — омичи часто попросту оставляют их возле мусорных площадок, в обочинах или же кустах. Их охотно используют дачники, однако, как уже сообщал «СуперОмск», с 2023 года запрещено использовать шины для клумб и газонов по экологическим соображениям.
Предприятие на Красноярском тракте заключило соглашение с мэрией Омска, в рамках которого переработчики будут принимать ненужные покрышки без какой-либо платы со стороны сдающего. Перестав выбрасывать старые покрышки на стихийные свалки, отдавая их на переработку, омичи могут решить многолетнюю проблему.