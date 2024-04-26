Автодороги Узбекистана отдадут бизнесу на аутсорсинг в качестве эксперимента

Накануне в правительстве утвердили временный порядок, согласно которому автомобильные дороги общего пользования протяженностью до 20 километров в Каракалпакстане и областях передадут в эксплуатацию частному сектору на основе аутсорсинга. Порядок будет действовать до 1 января 2026 года.