Автодороги Узбекистана отдадут бизнесу на аутсорсинг в качестве эксперимента

Накануне в правительстве утвердили временный порядок, согласно которому автомобильные дороги общего пользования протяженностью до 20 километров в Каракалпакстане и областях передадут в эксплуатацию частному сектору на основе аутсорсинга. Порядок будет действовать до 1 января 2026 года.
С 1 мая 2024 года эксплуатация автодорог общего пользования — ремонт, эксплуатация, предотвращение и ликвидация последствий стихийных бедствий будет финансироваться за счет средств госбюджета, выделенных Комитету автомобильных дорог.
Исполнитель будет получать ежемесячный аванс в размере 15%, остальная сумма поступит после выполненного объема работ в следующем месяце.
Лучшие предложения компаний-аутсорсеров будут выбирать на конкурсной либо тендерной основе. Претенденты должны предоставить сведения о том, какие работ требуется провести на уастке и сколько они обойдутся, прикрепив полный список требуемых документов.
К участию в тендерах или конкурсах не допустят компании по следующим причинам:
- опыт работы в дорожно-строительной сфере — менее 3 лет;
- если учредители компании являются близкими родственниками организации-заказчика работ, а также руководители либо учредители непосредственно связаны с заказчиком;
- компании, внесенные в реестр недобросовестных исполнителей, имеющие просроченную задолженность по налогам или кредитам;
- не владеющие достаточным парком техники, материальных, финансовых и иных ресурсов для выполнения договора.
Напомним, что на строительство и ремонт автодорог в Узбекистане выделят порядка 400 миллионов долларов за счет средств зарубежных финансовых организаций.