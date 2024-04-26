Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автодороги Узбекистана отдадут бизнесу на аутсорсинг в качестве эксперимента

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Обслуживать автодороги общего пользования в Узбекистане будет частный бизнес на основе аутсорсинга, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Накануне в правительстве утвердили временный порядок, согласно которому автомобильные дороги общего пользования протяженностью до 20 километров в Каракалпакстане и областях передадут в эксплуатацию частному сектору на основе аутсорсинга. Порядок будет действовать до 1 января 2026 года.

С 1 мая 2024 года эксплуатация автодорог общего пользования — ремонт, эксплуатация, предотвращение и ликвидация последствий стихийных бедствий будет финансироваться за счет средств госбюджета, выделенных Комитету автомобильных дорог.

Исполнитель будет получать ежемесячный аванс в размере 15%, остальная сумма поступит после выполненного объема работ в следующем месяце.

Лучшие предложения компаний-аутсорсеров будут выбирать на конкурсной либо тендерной основе. Претенденты должны предоставить сведения о том, какие работ требуется провести на уастке и сколько они обойдутся, прикрепив полный список требуемых документов.

К участию в тендерах или конкурсах не допустят компании по следующим причинам:

  • опыт работы в дорожно-строительной сфере — менее 3 лет;
  • если учредители компании являются близкими родственниками организации-заказчика работ, а также руководители либо учредители непосредственно связаны с заказчиком;
  • компании, внесенные в реестр недобросовестных исполнителей, имеющие просроченную задолженность по налогам или кредитам;
  • не владеющие достаточным парком техники, материальных, финансовых и иных ресурсов для выполнения договора.

Напомним, что на строительство и ремонт автодорог в Узбекистане выделят порядка 400 миллионов долларов за счет средств зарубежных финансовых организаций.