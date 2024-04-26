Какая обстановка на границе накануне выходных? Рассказали в погранкомитете

По состоянию на 12:00 на въезд в Литву стояли 1250 единиц грузового транспорта. «Сопредельные контрольные службы с начала недели пропустили на свою территорию всего 24% фур от нормы. Самый загруженный маршрут на данном направлении по-прежнему проходит через Мядининкай (Каменный Лог)», — рассказали в ГПК.
Перед единственным действующим латвийским пунктом пропуска Патерниеки (Григоровщина) фиксировалось 725 грузовиков. С понедельника через данный погранпереход в Латвию въехало 34% авто.
«Контрольные службы польского пункта пропуска Кукурыки (Козловичи) ежесуточно принимали в среднем 56% транспорта», — сообщили в ГПК. На 12.00 на выезд там находилось около 800 фур.
По состоянию на 12:00 около 150 легковых авто ожидали въезда в ЕС перед всеми литовскими погранпереходами и польским Тересполем (Брест).