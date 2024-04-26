Какая обстановка на границе накануне выходных? Рассказали в погранкомитете

По состоянию на 12:00 на въезд в Литву стояли 1250 единиц грузового транспорта. «Сопредельные контрольные службы с начала недели пропустили на свою территорию всего 24% фур от нормы. Самый загруженный маршрут на данном направлении по-прежнему проходит через Мядининкай (Каменный Лог)», — рассказали в ГПК.