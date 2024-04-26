МИД Белоруссии прокомментировал отказ в приглашении на акцию в Маутхаузене

«Нам не нужны никакие приглашения или разрешения, чтобы отдать дань уважения героизму миллионов советских солдат, пожертвовавших своими жизнями за свободу народов всех стран Европы без исключения, чтобы почтить память замученных в нацистских концлагерях. Это касается не только Австрии, но и всех других мест. Для нас — это тема справедливости, морали и нравственности, которых очевидно не хватает западным политикам, пытающимся на этом строить козни и пакости», — сказал Глаз.