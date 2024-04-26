Песков призвал ориентироваться только на официальные данные по делу Иванова

«По этому делу я предлагаю ориентироваться только на официальные заявления», — сказал представитель Кремля журналистам. Отвечая на вопрос об обнаруженной, по некоторым данным, дорогостоящей недвижимости у Иванова, Песков сказал, что ему не известно об этом. «Я не слышал официальных заявлений следствия на этот счет», — отметил он.