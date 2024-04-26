Песков призвал ориентироваться только на официальные данные по делу Иванова

«По этому делу я предлагаю ориентироваться только на официальные заявления», — сказал представитель Кремля журналистам. Отвечая на вопрос об обнаруженной, по некоторым данным, дорогостоящей недвижимости у Иванова, Песков сказал, что ему не известно об этом. «Я не слышал официальных заявлений следствия на этот счет», — отметил он.
«Идет следствие, поэтому мы не можем сказать, насколько эта информация соответствует действительности, это не наша прерогатива», — подчеркнул представитель Кремля.
Суд в Москве 24 апреля арестовал замминистра обороны РФ Тимура Иванова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По тому же делу были арестованы бизнесмены Сергей Бородин и Александр Фомин. Согласно информации правоохранительных органов, взятка давалась в форме предоставления услуг, стоимость которых может превышать 1 млрд рублей. Как сообщил ТАСС источник в Минобороны, глава ведомства Сергей Шойгу отстранил Иванова от исполнения обязанностей. Замминистра вину не признает.
Тимур Иванов занимает пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. По вменяемой статье ему может грозить до 15 лет колонии.