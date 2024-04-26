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Как развивается торговля Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика

Лидером по внешней торговле с Узбекистаном среди стран Евразийского экономического союза остается Россия.

Источник: Sputnik

За три месяца 2024 года внешнеторговый оборот Узбекистана со странами Евразийского экономического союза превысил $4 млн.

В январе-феврале текущего года этот показатель составлял $2,5 млн.

Лидером по объему внешней торговли с Узбекистаном остается Россия.

С января по март общий внешнеторговый оборот республики с РФ достиг $2 млн 800 тыс, из них свыше $2 млн — импорт товаров из РФ в РУз.

Для сравнения: Общий показатель ВТО за первые два месяца 2024 года между двумя странами составил $1 769,2 млн.

Структура ВТО Узбекистана по странам ЕАЭС — в инфографике Sputnik Узбекистан.

ЕАЭС