Как развивается торговля Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика

За три месяца 2024 года внешнеторговый оборот Узбекистана со странами Евразийского экономического союза превысил $4 млн.
В январе-феврале текущего года этот показатель составлял $2,5 млн.
Лидером по объему внешней торговли с Узбекистаном остается Россия.
С января по март общий внешнеторговый оборот республики с РФ достиг $2 млн 800 тыс, из них свыше $2 млн — импорт товаров из РФ в РУз.
Для сравнения: Общий показатель ВТО за первые два месяца 2024 года между двумя странами составил $1 769,2 млн.
Структура ВТО Узбекистана по странам ЕАЭС — в инфографике Sputnik Узбекистан.