Аким заявил о преследовании его и жены в Павлодарской области

По информации официального сайта аппарата акима Шарбактинского сельского округа, Марат Кожимов в 2010 году окончил Павлодарский государственный университет имени Торайгырова по специальности «финансы». Свою трудовую деятельность начал в 2006 году бухгалтером отдела физической культуры и спорта Щербактинского района. С 2007 по 2009 годы — методист, затем инспектор отдела финансов Щербактинского района, с ноября 2009 по август 2011 года — главный специалист этого же отдела. С августа 2011 года по 6 апреля 2018 года занимал должность заместителя акима Шарбактинского сельского округа. С апреля 2018 года — аким Шалдайского сельского округа Щербактинского района. С 7 февраля 2024 года назначен акимом Шарбактинского сельского округа.