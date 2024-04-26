Депутат Госдумы от Башкирии назвал главную проблему системы ЖКХ.

"Я не открою для вас секрета, если скажу, что вся коммунальная инфраструктура Российской Федерации, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение может быть, за исключением электро и газоснабжения, характеризуется высоким износом, — написал в соцсетях депутат Госудумы Павел Качкаев. — По данным Минстроя РФ почти 42% сетей нуждается в замене или ремонте из общей протяжённости 943 тысяч километров сетей требуется заменить 393 тыс. км.