Депутат Госдумы от Башкирии назвал главную проблему системы ЖКХ.

"Я не открою для вас секрета, если скажу, что вся коммунальная инфраструктура Российской Федерации, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение может быть, за исключением электро и газоснабжения, характеризуется высоким износом, — написал в соцсетях депутат Госудумы Павел Качкаев. — По данным Минстроя РФ почти 42% сетей нуждается в замене или ремонте из общей протяжённости 943 тысяч километров сетей требуется заменить 393 тыс. км.
Ещё одной из особенностей коммунальной сферы, из-за высокой социальной значимости коммунальных услуг, является политика сдерживания на минимальном уровне роста тарифов, что не позволяет увеличивать темпы замены и модернизации сетей.
Несмотря на обозначенную Президентом РФ в Послании Федеральному собранию задачу до 30 года вложить в модернизацию коммунальной инфраструктуры до 4,5 триллионов рублей региональными программами, направленными в минстрой РФ, пока никакой системности нет. Недостаточность системного подхода к модернизации коммунальной инфраструктуры не позволяет значительно улучшить положение с уменьшением износа сетей и, как следствие, повысить комфортность проживания и качество коммунальных услуг".