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Депутат Госдумы от Башкирии назвал главную проблему системы ЖКХ

Депутат Госдумы от Башкирии назвал главную проблему системы ЖКХ.

"Я не открою для вас секрета, если скажу, что вся коммунальная инфраструктура Российской Федерации, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение может быть, за исключением электро и газоснабжения, характеризуется высоким износом, — написал в соцсетях депутат Госудумы Павел Качкаев. — По данным Минстроя РФ почти 42% сетей нуждается в замене или ремонте из общей протяжённости 943 тысяч километров сетей требуется заменить 393 тыс. км.

Ещё одной из особенностей коммунальной сферы, из-за высокой социальной значимости коммунальных услуг, является политика сдерживания на минимальном уровне роста тарифов, что не позволяет увеличивать темпы замены и модернизации сетей.

Несмотря на обозначенную Президентом РФ в Послании Федеральному собранию задачу до 30 года вложить в модернизацию коммунальной инфраструктуры до 4,5 триллионов рублей региональными программами, направленными в минстрой РФ, пока никакой системности нет. Недостаточность системного подхода к модернизации коммунальной инфраструктуры не позволяет значительно улучшить положение с уменьшением износа сетей и, как следствие, повысить комфортность проживания и качество коммунальных услуг".

Госдума
ЖКХ