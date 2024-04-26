Андрей Травников наградил победителей конкурса «Учитель года»

— Это вообще два главных воспитателя в жизни, мудрых, терпеливых и бережных, которые готовят нас ко встрече с более жёстким воспитателем — самостоятельной жизнью. Хочется, чтобы последовательность этих двух лет была не просто случайным совпадением, а вернула ту общность, когда школа и семья рассматриваются не как какие-то два элемента расписания дня любого ребёнка или взрослого, а снова воспринимались бы как единое целое. Чтобы звучали как «семья и школа», чтобы членами вашей большой, дружной педагогической семьи всё чаще становились родители, чтобы доверие друг к другу между родителями и педагогам было полным, чтобы было осознание, что все делают общее дело. Так же, как происходит в вашей педагогической семье — очень приятно слышать от участников конкурса, что они чувствовали поддержку не только от старших товарищей, но даже от своих коллег, которые участвовали, казалось бы, в остром соревновании. Хочется пожелать, чтобы последующие поколения участников конкурса года всё чаще и крепче чувствовали это родственное отношение, чтобы большая педагогическая семья Новосибирской области стала крепче, дружнее и больше. Тем, кому сегодня повезёт — удачи при участии во всероссийском конкурсе!, — пожелал Андрей Травников.