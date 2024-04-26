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Андрей Травников наградил победителей конкурса «Учитель года»

Победителей конкурса «Учитель года» наградил Андрей Травников. Также были вручены награды победителям других педагогических состязаний.

Источник: правительство НСО

Андрей Травников наградил победителей конкурса «Учитель года» и победителей других педагогических состязаний, таких как «Педагог-психолог года», «Сердце отдаю детям» и «Воспитатель года».

— Это вообще два главных воспитателя в жизни, мудрых, терпеливых и бережных, которые готовят нас ко встрече с более жёстким воспитателем — самостоятельной жизнью. Хочется, чтобы последовательность этих двух лет была не просто случайным совпадением, а вернула ту общность, когда школа и семья рассматриваются не как какие-то два элемента расписания дня любого ребёнка или взрослого, а снова воспринимались бы как единое целое. Чтобы звучали как «семья и школа», чтобы членами вашей большой, дружной педагогической семьи всё чаще становились родители, чтобы доверие друг к другу между родителями и педагогам было полным, чтобы было осознание, что все делают общее дело. Так же, как происходит в вашей педагогической семье — очень приятно слышать от участников конкурса, что они чувствовали поддержку не только от старших товарищей, но даже от своих коллег, которые участвовали, казалось бы, в остром соревновании. Хочется пожелать, чтобы последующие поколения участников конкурса года всё чаще и крепче чувствовали это родственное отношение, чтобы большая педагогическая семья Новосибирской области стала крепче, дружнее и больше. Тем, кому сегодня повезёт — удачи при участии во всероссийском конкурсе!, — пожелал Андрей Травников.

Абсолютным победителем 31-го областного конкурса «Учитель года» признана учитель начальных классов лицея № 9 Центрального округа Новосибирска Татьяна Осинцева.

Победители и лауреаты всех конкурсов получают денежные премии.

В областном конкурсе «Учитель года» приняли участие 37 победителей (лауреатов) из муниципальных районов и городских округов. Среди участников — 7 учителей истории и обществознания, 8 учителей русского языка и литературы, 7 — начальных классов, 8 учителей иностранного языка, 2 участника — учителя физкультуры, по 1 учителю — изобразительное искусство, биология, физика, математика и технология. Победитель представит Новосибирскую область на Всероссийском этапе конкурса.

Победителем регионального конкурса «Воспитатель года Новосибирской области» в 2024 году признана Александра Коренькова, воспитатель детского сада г. Новосибирска № 421.

Абсолютным победителем конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог Новосибирской области» в 2024 году признана Олеся Федосова, педагог-психолог Краснообской средней общеобразовательной школа № 1.

Победителем областного конкурса профессионального мастерства в сфере дополнительного образования «Сердце отдаю детям» признана педагог центра дополнительного образования «Алые паруса» Ольга Дегтярёва.

Финалисты-победители номинаций областного конкурса будут представлять Новосибирскую область на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», финал которого пройдёт осенью 2024 в Уфе.

Ранее «Прецедент» писал, что в Новосибирске на выходных ожидается тёплая, но пасмурная погода.