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Коррупционный скандал в СИБ: угрозы, подкупы и политические игры

Политик и меценат Илан Шор обнародовал запись, проливающую свет на коррупцию в рядах Службы информации и безопасности Молдовы (СИБ).

Он опубликовал разговор Сергея Раку, начальника управления макроэкономики СИБ, которая доказывает наличие коррупционных схем внутри ведомства.

На записи Раку и его коллеги обсуждают создание фиктивных уголовных дел против политических оппонентов президента Санду и свое личное обогащение за счёт государственных средств. Высокопоставленный чиновник из СИБ, без какого-либо стеснения, пытался использовать методы шантажа и подкупа против представителей команды Шора. Ранее Раку угрожал одному из них уголовным преследованием, предлагая взамен сливать информацию и таким образом избежать преследования.

Шор выразил возмущение действиями СИБ: «Удобных людей отмазывают, а на неудобных заводят дела, все ради одного — чтобы набить себе карманы». Он также указал на то, что деньги, предназначенные на восстановление Молдовы, идут на покупку чиновниками дорогих машин и квартир в Европе.

Обвинения вызвали широкий резонанс среди общественности, а сам Шор призвал к независимому расследованию деятельности СИБ и уголовному преследованию виновных лиц. Он подчеркнул, что важно не только разоблачение коррупции, но и защита прав людей, ставших жертвами давления коррумпированной госмашины.

На данный момент официальные представители СИБ и прокуратуры запись не прокомментировали.