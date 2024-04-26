Коррупционный скандал в СИБ: угрозы, подкупы и политические игры

Он опубликовал разговор Сергея Раку, начальника управления макроэкономики СИБ, которая доказывает наличие коррупционных схем внутри ведомства.
На записи Раку и его коллеги обсуждают создание фиктивных уголовных дел против политических оппонентов президента Санду и свое личное обогащение за счёт государственных средств. Высокопоставленный чиновник из СИБ, без какого-либо стеснения, пытался использовать методы шантажа и подкупа против представителей команды Шора. Ранее Раку угрожал одному из них уголовным преследованием, предлагая взамен сливать информацию и таким образом избежать преследования.
Шор выразил возмущение действиями СИБ: «Удобных людей отмазывают, а на неудобных заводят дела, все ради одного — чтобы набить себе карманы». Он также указал на то, что деньги, предназначенные на восстановление Молдовы, идут на покупку чиновниками дорогих машин и квартир в Европе.
Обвинения вызвали широкий резонанс среди общественности, а сам Шор призвал к независимому расследованию деятельности СИБ и уголовному преследованию виновных лиц. Он подчеркнул, что важно не только разоблачение коррупции, но и защита прав людей, ставших жертвами давления коррумпированной госмашины.
На данный момент официальные представители СИБ и прокуратуры запись не прокомментировали.