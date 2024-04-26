Коррупционный скандал в СИБ: угрозы, подкупы и политические игры

На записи Раку и его коллеги обсуждают создание фиктивных уголовных дел против политических оппонентов президента Санду и свое личное обогащение за счёт государственных средств. Высокопоставленный чиновник из СИБ, без какого-либо стеснения, пытался использовать методы шантажа и подкупа против представителей команды Шора. Ранее Раку угрожал одному из них уголовным преследованием, предлагая взамен сливать информацию и таким образом избежать преследования.