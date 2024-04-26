В Воронеже педагогам школ и детских садов увеличат зарплаты

Оплата работников дошкольных образовательных учреждений, как и раньше, рассчитают в зависимости от профессиональной квалификационной группы и тоже с надбавкой. Например, оклад воспитателя по ПКГ повысится на 1219 рублей — до 16319 рублей. А оклад по ПКГ рабочего 3-го разряда увеличится до 13725 рублей, сообщили в пресс-службе воронежской гордумы.