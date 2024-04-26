В Воронеже педагогам школ и детских садов увеличат зарплаты

Такое решение приняли воронежские депутаты на 37-м заседании Думы.
Деньги нашлись после корректировки бюджета на 2024-й и плановый период 2025 — 2026 годов. Изменения коснутся месячной оплаты труда, а также дополнительных надбавок. Так, за нагрудный знак «Отличник физической культуры» дополнительно к зарплате полагается 1600 рублей. Молодые специалисты образовательных учреждений получат повышенную оплату труда. При этом возраст в статусе «молодой специалист» изменили — теперь он достиг 35 лет.
Появится надбавка в 3 тысячи рублей и у студентов, получающих среднее или высшее профессиональное образование, которые заблаговременно заключили трудовой договор по установленному перечню должностей.
Разовые компенсационные выплаты появятся за дополнительные функции:
руководство школьным театром — 2 тысячи рублей;сопровождение при подвозе детей;деятельность мобильной антикризисной бригады — 190 рублей в час;руководство школьным музеем — с 1100 до 3 тысяч рублей.
За классное руководство сохранятся ежемесячные выплаты из федерального бюджета в размере 5 тысяч рублей.
Оплата работников дошкольных образовательных учреждений, как и раньше, рассчитают в зависимости от профессиональной квалификационной группы и тоже с надбавкой. Например, оклад воспитателя по ПКГ повысится на 1219 рублей — до 16319 рублей. А оклад по ПКГ рабочего 3-го разряда увеличится до 13725 рублей, сообщили в пресс-службе воронежской гордумы.