Итоги встречи Путина с бизнесом, трофейная техника и дело Иванова. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Кремль позже сообщит, какие мероприятия будут у Путина в первые недели мая: «Не время это делать. Давайте с вами зайдем в май».
О встрече Путина с бизнесом
Президент на закрытой встрече с представителями бизнеса после съезда Российского союза промышленников и предпринимателей обсуждал налоги и обеспечение атмосферы предсказуемости: «Здесь были конкретные обсуждения по конкретным вопросам».
Тема о пересмотре итогов приватизации не обсуждалась.
О подготовке визита Путина в Китай
Подготовка визита Путина в КНР находится на завершающей стадии. «По согласованию с нашими китайскими партнерами мы вместе объявим о сроках этой поездки».
«Любые контакты в наше время глав России и Китая — это событие, которое приковывает к себе внимание всего мира».
«На повестке дня [будет] очень много вопросов, которые представляют взаимный интерес с акцентом на дальнейшее развитие весьма и весьма многопрофильного двустороннего сотрудничества».
О деле Тимура Иванова
По делу замминистра обороны Тимура Иванова нужно ориентироваться только на официальные заявления.
В Кремле не комментируют публикации о том, что у Иванова якобы нашли дорогостоящую недвижимость: «Идет следствие, поэтому мы не можем сказать, насколько эта информация соответствует действительности, это не наша прерогатива».
Россияне должны увидеть трофейную украинскую технику на выставке на Поклонной горе, которая откроется 1 мая. «Безусловно, эта выставка вызовет большой интерес у москвичей и гостей нашего города, да и у всех россиян абсолютно. Это, конечно, блестящая идея. Мы должны видеть поверженную технику».
В графике Путина пока нет посещения этой выставки: «Мне неизвестно о том, чтобы президент на нее собирался. Но то, что выставка заслуживает большого внимания — это однозначно».
Об отношениях с Европой
Россия никому не представляет угрозы в Европе и рассчитывает, что «в Европе никто не представляет угрозы для России».
Географически Россия и Европа «никуда друг от друга не денутся», поэтому придется договариваться. «Ясно, что это будут договоренности о новых модальностях отношений».
«Отношения, как раньше, построить уже не получится. И никто этого не захочет. В первую очередь мы. Мы имели большой опыт отношения к нам европейцев. И этот опыт мы всегда будем учитывать при выстраивании отношений».
О резолюции Европарламента
Москва не обращает внимания на резолюцию Европарламента с призывом не признавать результаты выборов президента России: «Вряд ли это те заявления, к которым мы готовы прислушиваться».
«Европарламент уже давно застолбился на позициях прочной, последовательной русофобии. И конечно, вопреки основному призванию парламентариев — выстраивать диалог, искать пути для выстраивания диалога, он превратился в машину оголтелых заявлений, внутренних противоречий и так далее».