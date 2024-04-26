Дмитрий Холин уходил из армии на пост губернатора

Знал ли майор Холин, что пост, который он занял, не попадает под действия закона, на который он сослался в рапорте, выяснить не удалось — на звонки «Ъ-Волга» Дмитрий Холин не ответил. На своей странице в «ВКонтакте» вице-губернатор объяснил произошедшее «технической ошибкой».