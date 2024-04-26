Дмитрий Холин уходил из армии на пост губернатора

«Прошу вашего ходатайства перед вышестоящим командованием об увольнении меня с военной службы в запас в связи с наделением полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской федерации) либо назначением временным исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)…», — пишет в своем рапорте на имя командира в/ч 45863 Дмитрий Холин.
В своем рапорте майор Холин сослался на пп. «г» п. 3 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». Таким образом, Дмитрий Холин, утвержденный в конце февраля этого года самарской губдумой по представлению главы региона Дмитрия Азарова в должности главы администрации губернатора — вице-губернатора (не является руководителем высшего исполнительного органа субъекта РФ) указал в своем рапорте недостоверные основания для увольнения из рядов ВС РФ.
Тем не менее, на основании рапорта последовал приказ врио командующего 2-й гвардейской общевойсковой армии от 5 февраля 2024 года о досрочном увольнении майора, начальника отделения боевой подготовки 30-й отдельной мотострелковой бригады Дмитрия Холина на основании пп. «г» п. 3 ст. 51 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
Военная прокуратура подтвердила, что увольнение майора Холина в запас произошло незаконно, так как должность, которую занял Дмитрий Холин, не является основанием для демобилизации военнослужащего в рамках нормы закона, на которую он сослался в своем рапорте. Более того, согласно п. «в» ч. 1 указа президента РФ «О некоторых вопросах прохождения военной службы», в период мобилизации увольнение военнослужащих, проходящих военную службу в воинских званиях до полковника, капитана 1 ранга включительно, осуществляется руководителями федеральных органов исполнительной власти.
В итоге, приказом врио командующего 2-й гвардейской общевойсковой армии от 24 апреля увольнение в запас Дмитрия Холина было отменено и ему было предписано вернуться в воинскую часть 26 апреля для дальнейшего прохождения службы. Как уже сообщал «“Ъ-Волга” сегодня Дмитрий Холин прибыл в расположение родной бригады в п. Рощинский».
Знал ли майор Холин, что пост, который он занял, не попадает под действия закона, на который он сослался в рапорте, выяснить не удалось — на звонки «Ъ-Волга» Дмитрий Холин не ответил. На своей странице в «ВКонтакте» вице-губернатор объяснил произошедшее «технической ошибкой».