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Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев назвал причины образования пыли в городе

Среди них: качество песка и стройки.

Источник: Правительство Новосибирской области

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев назвал причины образования пыли в городе. Одной из них стало качество песка, которым зимой посыпают тротуарные дорожки. Максим Кудрявцев пояснил, что в таком песке большая фракция пыли.

— Пыль образуется после проливных дождей: осадки вымывают грунт на дорогу, при высыхании остается пыль. Также есть человеческий фактор. Паркуясь на газонах, мы перемещаем по улицам грунт, который впоследствии превращается в пыль, — объяснил глава Новосибирска.

Еще одной проблемой Максим Кудрявцев назвал стройки. Работы по устранению пыли уже стартовали. Сейчас глава Новосибирска поставил задачу убрать город в кротчайшие сроки.