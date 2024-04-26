Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев назвал причины образования пыли в городе

— Пыль образуется после проливных дождей: осадки вымывают грунт на дорогу, при высыхании остается пыль. Также есть человеческий фактор. Паркуясь на газонах, мы перемещаем по улицам грунт, который впоследствии превращается в пыль, — объяснил глава Новосибирска.