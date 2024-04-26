Что сказал Путин на Совете законодателей в Петербурге: главное

В начале выступления Путин подчеркнул, что ветераны СВО в будущем проявят себя в органах власти, сфере образования и в других областях. И в качестве принципиально важного момента обозначил законодательную поддержку этой категории граждан, которая является «особым, объединяющим всех вопросом».