МИД Таджикистана выразил обеспокоенность случаями отказа гражданам во въезде в РФ

Как уточнили во внешнеполитическом ведомстве, стороны обсудили «сложности, с которыми в последние несколько недель сталкиваются граждане Таджикистана при пересечении государственной границы Российской Федерации». «До сведения посла была доведена обеспокоенность таджикской стороны приобретшими массовый характер необоснованными случаями отказа во въезде в Россию граждан Таджикистана», — отметили в МИД. Кроме того, на встрече обсуждалось развитие сотрудничества в различных сферах и предстоящие двусторонние и многосторонние мероприятия.