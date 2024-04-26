МИД Таджикистана выразил обеспокоенность случаями отказа гражданам во въезде в РФ

Как уточнили во внешнеполитическом ведомстве, стороны обсудили «сложности, с которыми в последние несколько недель сталкиваются граждане Таджикистана при пересечении государственной границы Российской Федерации». «До сведения посла была доведена обеспокоенность таджикской стороны приобретшими массовый характер необоснованными случаями отказа во въезде в Россию граждан Таджикистана», — отметили в МИД. Кроме того, на встрече обсуждалось развитие сотрудничества в различных сферах и предстоящие двусторонние и многосторонние мероприятия.
Ранее информагентство Азия плюс со ссылкой на видео, полученное редакцией, сообщало, что с 22 апреля около 180 автомобилей с таджикскими номерами якобы застряли на контрольно-пропускном пункте «Саргарчин» на границе Южно-Уральского региона Казахстана и Оренбургской области России. Утверждалось, что сотрудники КПП тщательно досматривали граждан Таджикистана и их телефоны.
В МИД Таджикистана подтвердили, что в последние дни сотни граждан республики ожидают на казахстанско-российской границе возможности въезда в Оренбургскую область. Кроме того, по информации ведомства, некоторые таджикистанцы не могут попасть на территорию РФ по прибытии в аэропорты российских городов.