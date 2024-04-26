Пентагон анонсировал прибытие F-16 и обученных пилотов на Украину в 2024 году

«В этом году на Украину начнут прибывать эскадрильи F-16 вместе с пилотами и обслуживающим персоналом, обученными членами этой Контактной группы», — сказал Ллойд Остин во время онлайн-встречи в формате «Рамштайн» (запись опубликована на странице Пентагона в соцсети X).