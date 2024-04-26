Пентагон анонсировал прибытие F-16 и обученных пилотов на Украину в 2024 году

«В этом году на Украину начнут прибывать эскадрильи F-16 вместе с пилотами и обслуживающим персоналом, обученными членами этой Контактной группы», — сказал Ллойд Остин во время онлайн-встречи в формате «Рамштайн» (запись опубликована на странице Пентагона в соцсети X).
Глава Пентагона на встрече также сказал, что Украина нуждается в большем количестве бронетехники и артиллерии. Он пообещал сделать все, что может.
Передать истребители F-16 согласились Нидерланды, Дания, Литва, США и другие страны. Белый дом сообщал, что Киев получит военные самолеты после завершения подготовки украинских летчиков. В марте глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что процесс передачи истребителей идет по плану. По его словам, страна должна получить первые F-16 в середине лета 2024 года.