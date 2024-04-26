Токаев утвердил ордена имени Нурмагамбетова, Момышулы и Кошкарбаева

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан “О внесении изменений и дополнения в закон Республики Казахстан “О государственных наградах Республики Казахстан”, — говорится в сообщении в пятницу.
Поправки в закон «О государственных наградах Республики Казахстан» разработаны в рамках исполнения поручения Главы государства, данного на третьем заседании Национального курултая «Адал адам — Адал еңбек — Адал табыс» 15 марта 2024 года.
«Законом предусматривается присвоение степеням ордена “Айбын” имен легендарных воинов-героев: Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы, Рахимжана Кошкарбаева. Закон вводится в действие со дня его первого официального опубликования. Текст закона публикуется в печати», — уточнили в Акорде.