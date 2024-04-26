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Токаев утвердил ордена имени Нурмагамбетова, Момышулы и Кошкарбаева

Астана. 26 апреля. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт утвердил ордена имени легендарных воинов-героев Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы, Рахимжана Кошкарбаева, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Акорда

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан “О внесении изменений и дополнения в закон Республики Казахстан “О государственных наградах Республики Казахстан”, — говорится в сообщении в пятницу.

Поправки в закон «О государственных наградах Республики Казахстан» разработаны в рамках исполнения поручения Главы государства, данного на третьем заседании Национального курултая «Адал адам — Адал еңбек — Адал табыс» 15 марта 2024 года.

«Законом предусматривается присвоение степеням ордена “Айбын” имен легендарных воинов-героев: Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы, Рахимжана Кошкарбаева. Закон вводится в действие со дня его первого официального опубликования. Текст закона публикуется в печати», — уточнили в Акорде.

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