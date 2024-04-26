Токаев утвердил ордена имени Нурмагамбетова, Момышулы и Кошкарбаева

«Законом предусматривается присвоение степеням ордена “Айбын” имен легендарных воинов-героев: Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы, Рахимжана Кошкарбаева. Закон вводится в действие со дня его первого официального опубликования. Текст закона публикуется в печати», — уточнили в Акорде.