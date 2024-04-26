Поддержка ветеранов СВО и межнациональный мир в России. Что сказал Путин законодателям

Важно, чтобы политические партии выдвигали и поддерживали отличившихся участников СВО в ходе избирательных кампаний на всех уровнях. «Это те люди, из которых мы должны черпать кадры, из которых мы должны выбирать на будущую работу, выбирать людей, которые готовы служить России, которые служат России сейчас, не жалея своего здоровья и жизни».