Поддержка ветеранов СВО и межнациональный мир в России. Что сказал Путин законодателям

Глава государства назвал важнейшим этапом предстоящей работы формирование правительства, подчеркнул значимость новой модели оплаты труда бюджетников и призвал парламентариев обратить особое внимание на межнациональный мир в РФ.
ТАСС собрал ключевые тезисы Путина.
О ветеранах СВО
Начала действовать специальная кадровая программа для ветеранов спецоперации «Время героев». В ней участвуют люди, «показавшие в боевой обстановке настоящий характер, лидерские, высокие человеческие качества».
В будущем ветераны СВО проявят себя во многих областях, в том числе в «органах власти, области образования, наставничестве, на ведущих позициях во всех сферах».
Важно, чтобы политические партии выдвигали и поддерживали отличившихся участников СВО в ходе избирательных кампаний на всех уровнях. «Это те люди, из которых мы должны черпать кадры, из которых мы должны выбирать на будущую работу, выбирать людей, которые готовы служить России, которые служат России сейчас, не жалея своего здоровья и жизни».
О зарплатах бюджетников
Внедрение новой модели оплаты труда учителей, врачей и других бюджетников — «сложная, большая, капиталоемкая, но очень важная работа». Она «должна быть отработана на уровне субъектов Федерации» в 2025 году.
О культурном многообразии
На межнациональное согласие и гражданский мир в стране стоит обратить особое внимание. «Многообразие этносов, мы с вами всегда об этом говорим, традиций, культур нашей страны — это, безусловно, наше общее достояние и конкурентное преимущество».
О задачах парламентариев
Законы должны стать более «четкими, понятными, эффективными с точки зрения их правоприменения». Для этого нужно «и дальше повышать качество юридической техники, нормотворческой культуры».
Укреплять парламентскую и политическую систему России надо на основе самобытного опыта страны. «Само время событий, через которое мы проходим, доказывает значимость такой преемственности».
Важно учесть потенциал каждого региона России и раскрыть его. Многое зависит от включенности в эту работу органов местной власти. «У нас большая страна, и важно учесть как проблемы, так и возможности, потенциал каждого субъекта федерации, и при необходимости помочь эти потенциалы раскрыть».
О новом составе правительства
Предстоящее формирование нового состава правительства РФ — важнейший этап. Важная роль в нем отводится парламенту. Ему предстоит «реализовать свои конституционные полномочия, установленные в 2020 году поправками к основному закону страны». «Уверен, что парламентарии оправдают такое доверие, решение граждан повысить роль законодательной власти, проявят ответственность и готовность вместе работать над повесткой развития».