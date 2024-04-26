В Астане прошло совещание министров обороны ШОС

Если вернуться к истокам ШОС, то следует отметить, что основу ее создания заложили Соглашение об укреплении доверия в военной области в районе границы от 26 апреля 1996 года (Шанхайское соглашение) — и Соглашение о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы от 24 апреля 1997 года (Московское соглашение).