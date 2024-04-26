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Евросоюз может ввести импортную пошлину на зерно из Казахстана — Айдарбек Ходжаназаров

На фоне непрекращающихся протестов европейских фермеров Евросоюз готовится ввести пошлины на импорт зерна из России и Беларуси. Эта ситуация создает риск и для Казахстана, считает депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Freepik

На фоне непрекращающихся протестов европейских фермеров Евросоюз готовится ввести пошлины на импорт зерна из России и Беларуси. В размере 95 евро за метрическую тонну на зерновые, а также пошлину в размере 50% на семена масличных культур и продукты их переработки.

Как отмечает мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров, эта ситуация создает риск и для Казахстана, так как наша страна является экспортером зерна и продуктов его переработки в Европейские страны через территорию РФ.

«Учитывая важность европейских рынков для экспорта казахстанского зерна и продуктов его переработки, направил соответствующий запрос Министерству сельского хозяйства РК и Министерству торговли и интеграции РК. Чтобы ответственные органы получили разъяснение уполномоченного органа Европейского союза и, при необходимости, приняли своевременные меры по недопущению распространения импортной пошлины на казахстанское зерно».

заявил А. Ходжаназаров.

По итогу инициированного депутатом обсуждения с Евросоюзом предложение, прямо разрешающее транзит казахстанской зерновой продукции, было внесено в проект. В настоящее время ожидается процедура утверждения предложения казахстанской стороны.

«Пошлина в таком размере может окончательно остановить экспорт зерновых в Европейские страны от наших сельхозпроизводителей, и есть риск потерять традиционные рынки в Европе. А на внутреннем рынке цены упадут из-за переизбытка. В свою очередь это приведет к демпингу на внутреннем рынке от тех же соседних стран».

резюмировал депутат.

По данным источника газеты Financial Times, Евросоюз готовится ввести пошлины на зерно из России и Беларуси. С целью успокоить фермеров и некоторые европейские государства, такие как Польша и страны Балтии. Например, фермеры в Польше блокировали границу, требуя в том числе ограничения импорта более дешевой сельхозпродукции с Украины и РФ.

ЕС
сельское хозяйство