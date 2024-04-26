Евросоюз может ввести импортную пошлину на зерно из Казахстана — Айдарбек Ходжаназаров

«Пошлина в таком размере может окончательно остановить экспорт зерновых в Европейские страны от наших сельхозпроизводителей, и есть риск потерять традиционные рынки в Европе. А на внутреннем рынке цены упадут из-за переизбытка. В свою очередь это приведет к демпингу на внутреннем рынке от тех же соседних стран».