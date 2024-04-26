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Китай призвал провести международное следствие по «Северным потокам»

Китай призвал провести международное следствие по делу о диверсиях на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» под эгидой ООН. Об этом в Совете Безопасности (СБ) ООН заявил заместитель постоянного представителя Китая при организации Гэн Шуан, сообщает РИА Новости.

Источник: AP 2023

«Мы вновь призываем оперативно запустить международное расследование под руководством ООН, чтобы установить истину и сделать так, чтобы ее услышали», — заявил зампостпреда.

Кроме того, Гэн Шуан подчеркнул, что всем сторонам необходимо активно сотрудничать с Россией при проведении совместного расследования. Дипломат отметил, что международное сообщество должно избегать двойных стандартов в этом вопросе.

Ранее стало известно, что компания-оператор «Северного потока» не получит страховых выплат. Отмечается, что страховщики отказываются платить, поскольку, по их мнению, труба пострадала в результате военных действий.

ООН