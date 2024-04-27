Зачем Польше нужны системы ПРО у границ с Калининградом

«Если помните, то нерасширение НАТО на восток было тесно связано с вопросом размещения элементов американской ПРО в восточной Европе. Именно против этого последовательно выступала наша страна и президент на протяжении 20 лет, и именно этим они, в общем-то, и занимались все это время», — напомнил эксперт.