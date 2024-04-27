Зачем Польше нужны системы ПРО у границ с Калининградом

Министр иностранных дел Радослав Сикорский в пятницу предложил установить элементы ПРО в виде радаров и антиракет на территории Польши, поближе к Калининградской области.
«Они и сейчас это делают, просто пользуются не стационарными радарами, — уточнил Алексей Живов. — Обратите внимание, вдоль границ России и Белоруссии постоянно циркулируют очень серьезные самолеты-разведчики и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Аппаратура на них позволяет видеть вглубь территории потенциального противника на сотни километров».
Наземные стационарные радары смогут выполнять те же функции и передавать информацию заинтересованным сторонам, включая Украину.
«Если перевести с языка польской дипломатии на русский, это звучит примерно так: а давайте мы поставим в Польше системы ПРО и ПВО, вы, наверное, за это заплатите, и мы будем вашим щитом перед Россией», — объяснил Алексей Живов.
Украина в глазах Европы таким щитом никогда не являлась, она лишь «разменная монета», задача которой — ослаблять российскую государственность, армию и оборону, уверен политолог. Он напомнил, что Россия на протяжении десятилетий выступает против расширения НАТО и установки в Западной Европе элементов ПРО.
«Если помните, то нерасширение НАТО на восток было тесно связано с вопросом размещения элементов американской ПРО в восточной Европе. Именно против этого последовательно выступала наша страна и президент на протяжении 20 лет, и именно этим они, в общем-то, и занимались все это время», — напомнил эксперт.
26 апреля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в соцсети Х, отвечая на комментарии пользователей, сравнил Калининградскую область с «непотопляемым ракетным крейсером Российской Федерации» и предложил передвинуть ПРО поближе к ее границам. По его мнению, это будет очень полезно для западных соседей Польши в Европе.
В начале марта Радослав Сикорский призвал Запад осуществить «творчески продуманную» эскалацию против России и поддержал идею французского президента Эммануэля Макрона отправить на Украину контингент НАТО.