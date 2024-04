Welt: стамбульские соглашения по Украине были шансом остановить боевые действия

В статье Welt am Sonntag перечисляются несколько пунктов, которые ранее уже попадали в западные СМИ, в частности, публиковались американской The Wall Street Journal (WSJ). На первом месте, по данным Welt am Sonntag, в проекте был пункт о «постоянном нейтралитете» Украины — это подразумевало отказ от стремления вступить в НАТО. Страна также якобы выражала готовность никогда «не производить и не приобретать атомное оружие», а также не разрешать иностранным войскам использовать свою военную инфраструктуру, не проводить на своей территории международные учения, говорится в статье.