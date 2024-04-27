Welt: стамбульские соглашения по Украине были шансом остановить боевые действия

«Даже спустя более чем два года войны, если оглядываться назад, сделка по-прежнему кажется выгодной», — пишет автор статьи. По его мнению, тогда у Украины «позиция для переговоров была лучше, чем сейчас». Если бы тогда боевые действия были остановлены, «то это сохранило бы бесчисленные человеческие жизни», пишет он.
Как говорил 1 марта 2024 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, проект соглашения утратил актуальность, так что Кремль не хотел бы его публиковать. Он напомнил, что Киев сам отказался от переговоров по команде Лондона.
В статье Welt am Sonntag перечисляются несколько пунктов, которые ранее уже попадали в западные СМИ, в частности, публиковались американской The Wall Street Journal (WSJ). На первом месте, по данным Welt am Sonntag, в проекте был пункт о «постоянном нейтралитете» Украины — это подразумевало отказ от стремления вступить в НАТО. Страна также якобы выражала готовность никогда «не производить и не приобретать атомное оружие», а также не разрешать иностранным войскам использовать свою военную инфраструктуру, не проводить на своей территории международные учения, говорится в статье.
Гарантии безопасности
Как утверждает немецкая газета, Москва «в качестве ответной меры» была готова согласиться, чтобы пять постоянных членов Совбеза ООН — Великобритания, Китай, Россия, США и Франция — «могли предоставить Украине масштабные гарантии безопасности». «В пятой статье проекта соглашения Киев и Москва согласовали механизм, который напоминает пункт о коллективной обороне НАТО», — утверждается в тексте издания.
В случае «вооруженного нападения на Украину» гаранты обязывались поддержать Киев в его праве на самооборону, закрепленном в Уставе ООН, в течение максимум трех дней, пишет Welt am Sonntag. При этом германская газета уточняет, что «Крым и порт Севастополя были исключены из гарантий безопасности». «Тем самым Киев фактически уступал России контроль над полуостровом», — делает вывод автор статьи. Также в проекте не было согласовано, какая часть востока Украины не попадала бы под гарантии безопасности.
Помимо этого, стороны якобы обсуждали сокращение численности самих украинских войск, но к единству не пришли, пишет автор. Российская сторона якобы хотела, чтобы численность ВСУ сократилась до 85 тыс., число танков — до 342, артиллерийских орудий — до 519. Украина же, по данным германской газеты, настаивала на том, чтобы ее ВС составляли 250 тыс. военнослужащих, число танков — 800, а артиллерийских орудий — 1,9 тыс. Welt am Sonntag утверждает, будто Россия также настаивала на сокращении ВВС Украины до 102 истребителей, Киев же хотел сохранить 160.
«И пусть ключевые вопросы остались открытыми, но этот проект договора показывает, насколько стороны были близки к возможному мирному соглашению в апреле 2022 года, — добавляет от себя автор статьи. — Путин и Зеленский должны были решить оставшиеся разногласия в личной беседе». Как узнала газета от нескольких дипломатов, участвовавших в переговорах, «заинтересованность в решении была большой». «Это была лучшая сделка, которой мы могли бы добиться», — заявил Welt am Sonntag на условиях анонимности участник украинской делегации.
Германская газета также указывает, что проект соглашения требовал согласия со стороны Великобритании, Китая, США и Франции. «Россия также хотела привлечь Белоруссию, а Киев — Турцию», — указывается в статье.
Президент РФ о стамбульском соглашении
Президент РФ Владимир Путин, принимая в Константиновском дворце в Стрельне представителей семи африканских государств, приехавших представить свою мирную инициативу по Украине в июне прошлого года, рассказал о парафированном в марте 2022 года договоре между Москвой и Киевом. Президент показал африканским лидерам сам этот документ, который включал 18 статей и приложения. В нем были положения о нейтралитете и гарантиях безопасности. Они касались и вооруженных сил, и других вещей, уточнил тогда Путин, добавив, что в документе было прописано все — вплоть до единиц боевой техники и до личного состава.
Российский лидер в февральском интервью американскому журналисту Такеру Карлсону добавил, что Россия никогда не отказывалась от диалога по Украине, но после прекращения переговоров в Стамбуле не собирается делать первый шаг. По его словам, условия урегулирования, в том числе сохранения ситуации в том виде, в каком она сейчас, необходимо обсуждать. При этом он отметил, что «Украина в известном смысле — искусственное государство, созданное по воле Сталина» в том числе из венгерских, польских и румынских территорий. Российский лидер подчеркнул важность цели по денацификации бывшей советской республики. Необходимо, чтобы на Украине больше не делали национальных героев из тех, кто сотрудничал с Гитлером, добавил Путин, подчеркнув, что в Стамбуле об этом удалось договориться.
В ноябре 2023 года руководитель фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия в интервью телеканалу «1+1» в ответ на вопрос о том, почему Киев отказался от переговоров с Москвой в 2022 году, заявил, что, когда украинская делегация вернулась из Стамбула, в Киев приехал занимавший в то время пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон и сказал: «Мы вообще не будем с ними ничего подписывать». Глава британского правительства также предложил «просто воевать».