Российский лидер в февральском интервью американскому журналисту Такеру Карлсону добавил, что Россия никогда не отказывалась от диалога по Украине, но после прекращения переговоров в Стамбуле не собирается делать первый шаг. По его словам, условия урегулирования, в том числе сохранения ситуации в том виде, в каком она сейчас, необходимо обсуждать. При этом он отметил, что «Украина в известном смысле — искусственное государство, созданное по воле Сталина» в том числе из венгерских, польских и румынских территорий. Российский лидер подчеркнул важность цели по денацификации бывшей советской республики. Необходимо, чтобы на Украине больше не делали национальных героев из тех, кто сотрудничал с Гитлером, добавил Путин, подчеркнув, что в Стамбуле об этом удалось договориться.