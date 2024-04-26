Трамп предложил провести дебаты с Байденом в суде Нью-Йорка

«Байден сегодня в Нью-Йорке, хотя, быть может, и не знает об этом. И я тоже здесь, поскольку застрял в одном из множества судебных дел, которые он [Байден] инициировал против своего политического оппонента, что является вмешательством в выборы и охотой на ведьм. Он считает, что сможет выиграть только таким образом. Но давайте устроим дебаты в суде сегодня вечером, с трансляцией национального телевидения. Я буду ждать», — добавил экс-президент США.