Российский военный сбил украинский дрон мешком картошки

На кадрах видно, как беспилотник низко летит. В какой-то момент он попал в поле зрения солдата. Военный не растерялся, и бросил в устройство мешок с картошкой. После этого дрон взорвался. У солдата загорелась одежда, однако он смог на бегу ее потушить.