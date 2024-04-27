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В Астане министры обороны Казахстана и Пакистана обсудили перспективы сотрудничества

На полях Совещания глав оборонных ведомств государств — членов ШОС министр обороны Республики Казахстан генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился с коллегой из Исламской Республики Пакистан Хаваджей Мухаммадом Асифом, передает El.kz со ссылкой на Минобороны РК.

Источник: Министерство обороны РК

Глава оборонного ведомства Казахстана поздравил Хаваджу Мухаммада Асифа с назначением на пост главы оборонного ведомства и пожелал ему плодотворной деятельности.

Стороны с удовлетворением отметили укрепление взаимодействия по линии военного образования и науки, боевой подготовки, миротворческой деятельности, а также в сфере информационной безопасности.

Руководитель оборонного ведомства Р. Жаксылыков поблагодарил коллегу за участие в Совещании министров обороны государств — членов ШОС и подчеркнул важность предстоящего визита в Казахстан главнокомандующего Сухопутными войсками Пакистана генерала Асима Мунира.

ШОС