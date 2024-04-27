Глава Чугуевского округа Роман Деменев ушел в отставку

«Дорогие друзья, мы вместе с вами проделали хорошую работу. Прошли очень трудный, сложный путь. Тем не менее, убежден, мы, преодолев огромное количество преград, закалились, многому научились. Даже те из нас, которые считали, что учиться не чему, потому что и так всё знают, перестроились и сделали колоссальный шаг вперед. То, о чем я сегодня говорил, рассказывая о наших планах долгосрочного развития — это труд всего коллектива, каждого из вас, мои дорогие коллеги!», — отметил Роман Деменев в своем телеграм-канале (18+).