Глава Чугуевского округа Роман Деменев ушел в отставку

Глава Чугуевского округа Роман Деменев подал прошение об отставке, сообщает ИА PrimaMedia. О своем решении один из самых опытных муниципальных управленцев Приморья объявил во время отчета о работе администрации за 2023 год перед жителями.
«Дорогие друзья, мы вместе с вами проделали хорошую работу. Прошли очень трудный, сложный путь. Тем не менее, убежден, мы, преодолев огромное количество преград, закалились, многому научились. Даже те из нас, которые считали, что учиться не чему, потому что и так всё знают, перестроились и сделали колоссальный шаг вперед. То, о чем я сегодня говорил, рассказывая о наших планах долгосрочного развития — это труд всего коллектива, каждого из вас, мои дорогие коллеги!», — отметил Роман Деменев в своем телеграм-канале (18+).
Глава округа подчеркнул, что за эти годы территория совершила настоящий прорыв в развитии. Речь, в частности, идет о начале строительства в этом году очистных сооружений, который предзнаменует череду событий, строек, мероприятий, способных изменить облик сел, создадут новые рабочие места и улучшат качество жизни. Все это стало возможно благодаря включению округа в госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий». В 2024-м году по ней будет выделено 443 млн рублей.
Эксперты в этой истории отмечали профессионализм и деловой подход местного главы, который подхватил бразды правления и после муниципальной реформы — уже в качестве главы Чугуевского округа. Территория остается одной из самых спокойных в Приморье. Выстроенные отношения между органами местного самоуправления и правительством края позволяли оперативно реагировать на вызовы времени и стихии — от пандемии до чрезвычайных ситуаций, вызванных, как правило, летними тайфунами и разливом реки Уссури.
«Могу твердо сказать, что работал на совесть, старался сделать максимум возможного для процветания и развития округа. И именно сегодня мною было подано в Думу прошение об отставке. Ухожу с должности, но не бросаю начатые нами дела. Еще раз благодарю за совместную работу. С Божьей помощью, все получится! Честь имею!», — отметил Роман Деменев.