Группа военных поддержала протестующих из-за делимитации границы Армении

19 апреля четыре армянских села перешли под контроль Азербайджана. В отделе информации и общественных связей аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна рассказали, что Ереван в этом процессе получает снижение рисков, связанных с делимитацией границы и безопасностью. В этот же день Баку и Ереван пришли к решению проводить делимитацию границы в соответствии с Алма-Атинской декларацией от 1991 года. Кроме того, стороны договорятся о единовременном и параллельном размещении своих пограничных служб вдоль линии соприкосновения. До полного завершения процесса делимитации границы будут считаться делимитированными.