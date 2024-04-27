Группа военных поддержала протестующих из-за делимитации границы Армении

«Некоторое время назад около 20 солдат-контрактников из Тавуша присоединились к борьбе жителей приграничных сел», — говорится в публикации.
В свою очередь, пресс-служба минобороны Армении в Telegram-канале указала, что военная полиция устанавливает личности военных, которые приняли участие в протесте.
«Министерство обороны Республики Армения предупреждает, что любая попытка вовлечения Вооруженных сил РА в политические процессы получит адекватную правовую оценку», — заявило ведомство.
Накануне, 26 апреля, политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» сказал, что чем меньше Европейский союз (ЕС) будет «совать нос» в отношения между Арменией и Азербайджаном, тем быстрее стороны подпишут мирный договор. По его словам, ключевое значение для мирного договора имеет встреча президентов РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в Москве 22 апреля.
19 апреля четыре армянских села перешли под контроль Азербайджана. В отделе информации и общественных связей аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна рассказали, что Ереван в этом процессе получает снижение рисков, связанных с делимитацией границы и безопасностью. В этот же день Баку и Ереван пришли к решению проводить делимитацию границы в соответствии с Алма-Атинской декларацией от 1991 года. Кроме того, стороны договорятся о единовременном и параллельном размещении своих пограничных служб вдоль линии соприкосновения. До полного завершения процесса делимитации границы будут считаться делимитированными.
Декларацию о признании границ Азербайджана Пашинян подписал 5 октября 2023 года. Она включила в себя и Нагорный Карабах. Это произошло после обострения конфликта в 2023 году, когда минобороны Азербайджана 19 сентября взяло регион под контроль и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий, однако только в апреле сообщалось о нескольких инцидентах на границах государств.